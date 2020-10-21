Путин: оборот российских вакцин от COVID-19 составит 100 млрд долларов
Оборот российских вакцин от коронавируса на мировом рынке может достичь 100 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на видеоконференции с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.
Как сообщает агентство ТАСС, глава государства отметил, что Россия готова организовать работу над препаратами на производственных мощностях зарубежных компаний.
Кроме того, Путин призвал предприятия включаться в производство вакцин и поставил задачу создать производственные мощности для обеспечения вакцинации населения страны.
Ранее глава государства заявил, что российские власти не планируют вводить жёсткие ограничения на фоне пандемии.
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