Путин: оборот российских вакцин от COVID-19 составит 100 млрд долларов

Оборот российских вакцин от коронавируса на мировом рынке может достичь 100 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на видеоконференции с членами Российского союза промышленников и предпринимателей.

Как сообщает агентство ТАСС, глава государства отметил, что Россия готова организовать работу над препаратами на производственных мощностях зарубежных компаний.

Кроме того, Путин призвал предприятия включаться в производство вакцин и поставил задачу создать производственные мощности для обеспечения вакцинации населения страны.

Ранее глава государства заявил, что российские власти не планируют вводить жёсткие ограничения на фоне пандемии.

