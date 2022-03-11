Путин: Нужно не допустить появления новых обманутых дольщиков

По его словам, важно достроить все начатые объекты. Глава государства также обратился с просьбой к правительству и Центробанку России сделать все, чтобы в стране сохранились темпы выдачи ипотечных кредитов.

Это необходимо для бесперебойной работы всего строительного сектора страны. Как напомнил Путин, за 2021 год в России удалось достигнуть рекордных результатов в этой отрасли, а потому планку понижать нельзя.

До 20 марта россияне еще могут оформить ипотеку по низким ставкам, если успели получить одобрение, заявила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина в пресс-центре НСН.

