Путин: Нужно не допустить появления новых обманутых дольщиков
Российский президент Владимир Путин заявил, что нужно не допустить появления новых обманутых дольщиков, сообщает телеканал «360».
По его словам, важно достроить все начатые объекты. Глава государства также обратился с просьбой к правительству и Центробанку России сделать все, чтобы в стране сохранились темпы выдачи ипотечных кредитов.
Это необходимо для бесперебойной работы всего строительного сектора страны. Как напомнил Путин, за 2021 год в России удалось достигнуть рекордных результатов в этой отрасли, а потому планку понижать нельзя.
До 20 марта россияне еще могут оформить ипотеку по низким ставкам, если успели получить одобрение, заявила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина в пресс-центре НСН.
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