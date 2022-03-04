ВТБ повысил ставку по ипотеке до 22,4%
Банк ВТБ с 4 марта вновь повысит минимальную ставку по ипотеке на готовое и на строящееся жилье, сообщают «Известия».
Она вырастит до 22,4%. Как отмечает кредитная организация, это связано с резким повышением ключевой ставки Центробанком РФ. При этом, базовые ставки ВТБ по госпрограммам не планируют изменять. Условия по ранее выданным кредитам, включая процентную ставку, также сохраняются.
ВТБ готов оперативно помочь тем заемщикам, кто столкнулся со сложностями при обслуживании, предложив программы реструктуризации кредитов, а также кредитные каникулы.
Россиянам пока следует отказаться от покупки и продажи жилья. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева.
Он отметил, что в сложившейся геополитической ситуации возможны срывы сроков строительства и еще больший рост ипотечных ставок.
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