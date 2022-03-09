Аналитик ЦИАН: Ипотека становится все менее доступной

До 20 марта россияне еще могут оформить ипотеку по низким ставкам, если успели получить одобрение, заявила главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина в пресс-центре НСН.

«Все-таки сейчас больше смотрят первичку не по причине большего выбора, а из-за льготной ипотеки. Сейчас на рынке есть клиенты, которые успели получить одобрение по ипотеке по ставки ниже, чем 20%, банки обозначили срок действия этих решений до 20 марта, кто-то уже отменил эти решения, но еще есть шанс взять ипотеку по ставке 10-12%. Это касается и вторичного рынка. Ипотека становится все менее доступной», - рассказала она.

Из-за повышения ключевой ставки Центробанка РФ до 20% взять ипотеку на сегодняшний день равносильно «самоубийству», по таким ставкам в России абсолютно не будет спроса, заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее.



