Минобороны РФ: Безэкипажные катера ВСУ были уничтожены в Черном море
7 июня 202415:47
Морская авиация Черноморского флота уничтожила три безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что первые две цели были обнаружены в юго-западной части акватории Чёрного моря в 15:00 мск 7 июня, третья - в 15:30 мск.
Отмечается, что все три уничтоженные украинские безэкипажные катера следовали в направлении Крымского полуострова.
Ранее в Минобороны заявили, что над территорией Татарстана дежурными средствами ПВО был сбит украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru