Минобороны РФ: Безэкипажные катера ВСУ были уничтожены в Черном море

Морская авиация Черноморского флота уничтожила три безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В ведомстве уточнили, что первые две цели были обнаружены в юго-западной части акватории Чёрного моря в 15:00 мск 7 июня, третья - в 15:30 мск.

Отмечается, что все три уничтоженные украинские безэкипажные катера следовали в направлении Крымского полуострова.

Ранее в Минобороны заявили, что над территорией Татарстана дежурными средствами ПВО был сбит украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:КрымСпецоперацияБеспилотникиВСУМинобороны РФ

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