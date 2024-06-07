Минобороны РФ: Безэкипажные катера ВСУ были уничтожены в Черном море

В ведомстве уточнили, что первые две цели были обнаружены в юго-западной части акватории Чёрного моря в 15:00 мск 7 июня, третья - в 15:30 мск.

Отмечается, что все три уничтоженные украинские безэкипажные катера следовали в направлении Крымского полуострова.

Ранее в Минобороны заявили, что над территорией Татарстана дежурными средствами ПВО был сбит украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

