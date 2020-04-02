Путин: Нерабочий режим продлится до конца месяца
2 апреля 202016:59
Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля с сохранением зарплат.
Это позволит выиграть время для борьбы с эпидемией максимально эффективно, сказал президент.
Угрозы сохраняются, а пик эпидемии еще не пройден, добавил Владимир Путин.
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