Путин: Нерабочий режим продлится до конца месяца

Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля с сохранением зарплат.

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Это позволит выиграть время для борьбы с эпидемией максимально эффективно, сказал президент.

Угрозы сохраняются, а пик эпидемии еще не пройден, добавил Владимир Путин.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
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