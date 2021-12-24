Путин: Необходимо поддерживать ученых, работающих на арктических территориях
24 декабря 202115:43
Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию 24 декабря заявил о необходимости поддерживать ученых, которые работают в непростых условиях Крайнего Севера.
По словам главы государства, ученые должны получать надбавки в полном объеме уже с первого месяца работы, а не через несколько лет.
Ранее кабмин РФ утвердил обновленный вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru