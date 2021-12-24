Путин: Необходимо поддерживать ученых, работающих на арктических территориях

Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию 24 декабря заявил о необходимости поддерживать ученых, которые работают в непростых условиях Крайнего Севера.

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По словам главы государства, ученые должны получать надбавки в полном объеме уже с первого месяца работы, а не через несколько лет.

Ранее кабмин РФ утвердил обновленный вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссия
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