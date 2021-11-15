Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот после указа президента
Заместитель премьер-министра правительства Карелии Дмитрий Родионов заявил, что решение президента Владимира Путина отменить указа бывшего главы государства Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера, не повлияет на получение северных надбавок, сообщает пресс-служба правительства региона.
По его словам, изменения нормативной базы не затронут существующие льготы, которые сохранятся в полном объёме.
«Наши граждане по-прежнему будут получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. В том числе дополнительные дни к отпуску», - подчеркнул Родионов.
Ранее Путин внёс изменения в Стратегию развития Арктического региона и отменил ряд указов, в соответствии с которыми отдельные районы Карелии ранее приравнивались территориям Крайнего Севера, сообщает RT.
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