Правительство утвердило список районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий
Российское правительство утвердило обновленный вариант перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сообщает пресс-служба кабмина.
«Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992-1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Как уточнили в кабмине, с точки зрения географии список не изменился, а жители всех входивших в перечень территорий продолжат получать положенные льготы, госгарантии и компенсации.
Ранее президент Владимир Путин отменил указ 1993 года «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям», напоминает «Свободная пресса». Также из перечня удалили Республику Коми, Бурятию, Коми-Пермяцкий автономный округ. Прежний указ был отменен в рамках новых изменений в Стратегии развития Арктической зоны, отмечает телеканал «360».
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