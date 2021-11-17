Правительство утвердило список районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий

«Список регионов Крайнего Севера был составлен в 1992-1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый вариант перечня более структурирован и соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны», — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

Как уточнили в кабмине, с точки зрения географии список не изменился, а жители всех входивших в перечень территорий продолжат получать положенные льготы, госгарантии и компенсации.

Ранее президент Владимир Путин отменил указ 1993 года «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям», напоминает «Свободная пресса». Также из перечня удалили Республику Коми, Бурятию, Коми-Пермяцкий автономный округ. Прежний указ был отменен в рамках новых изменений в Стратегии развития Арктической зоны, отмечает телеканал «360».

