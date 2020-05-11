Путин назвал режим нерабочих дней экстраординарной мерой

Ранее НСН писала, что Владимир Путин выступит с очередным обращением к гражданам страны 11 мая. Оно посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке по коронавирусу и новым мерах поддержки жителей и экономики. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение будет оглашено в начале совещания по ситуации с COVID-19.

На совещании, в частности, будет обсуждаться возможность постепенного снятия карантинных ограничений.



