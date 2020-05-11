Путин назвал режим нерабочих дней экстраординарной мерой

Введение в России режима нерабочих дней Владимир Путин назвал экстраординарной мерой. Об этом президент России заявил во время обращения к жителям страны. Именно это, по словам главы государства, дало время для повышения готовности системы здравоохранения к борьбе с СOVID-19.

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Ранее НСН писала, что Владимир Путин выступит с очередным обращением к гражданам страны 11 мая. Оно посвящено санитарно-эпидемиологической обстановке по коронавирусу и новым мерах поддержки жителей и экономики. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение будет оглашено в начале совещания по ситуации с COVID-19.

На совещании, в частности, будет обсуждаться возможность постепенного снятия карантинных ограничений.


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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
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