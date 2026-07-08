Диану Шулыгину отправили в СИЗО за нарушение домашнего ареста

По данному делу в квартире фигурантки провели обыск. Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.

Ее отправили под домашний арест до 19 июля за распространение порнографии. После этого, осужденный по делу Шурыгиной Сергей Семенов в беседе с НСН признался, что его прежнее заявление о готовности стать адвокатом девушки было ироничным.

