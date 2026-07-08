Диану Шулыгину отправили в СИЗО за нарушение домашнего ареста

Бывшую участницу ток-шоу «Пусть говорят» Диану Шулыгину (Шлянину) перевели в СИЗО из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения. Ей инкриминируется распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору.

СМИ: Диану Шурыгину отправили под домашний арест

По данному делу в квартире фигурантки провели обыск. Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание от двух до шести лет лишения свободы.

Ее отправили под домашний арест до 19 июля за распространение порнографии. После этого, осужденный по делу Шурыгиной Сергей Семенов в беседе с НСН признался, что его прежнее заявление о готовности стать адвокатом девушки было ироничным.

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ФОТО: ТАСС / Петр Ковалев
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