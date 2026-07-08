НАТО будет отслеживать передвижения российских войск с помощью ИИ

Система будет демонстрировать расположение войск на восточном фланге альянса и передавать детальную информацию о перемещениях российских сил. Также платформа станет предупреждать чиновников о тревожных изменениях в позиции Москвы и выявлять цели для нанесения ударов.

По утверждению издания, если Россия направит военнослужащих ближе к границе с Эстонией, система зафиксирует подобные передвижения и предоставит соответствующие данные альянсу.

В ходе прошедшего в Турции саммита лидеры стран НАТО назвали Россию «долгосрочной угрозой», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

