НАТО будет отслеживать передвижения российских войск с помощью ИИ
НАТО задействует военную систему искусственного интеллекта Maven от компании Palantir для мониторинга возможных передвижений российских войск вблизи западных границ России. Об этом пишет британская газета Times.
На прошлой неделе альянс объявил о достижении полной технической оперативной готовности Maven Smart System. Платформа собирает сведения, предоставляемые странами-членами организации, уточняет РИА Новости.
Система будет демонстрировать расположение войск на восточном фланге альянса и передавать детальную информацию о перемещениях российских сил. Также платформа станет предупреждать чиновников о тревожных изменениях в позиции Москвы и выявлять цели для нанесения ударов.
По утверждению издания, если Россия направит военнослужащих ближе к границе с Эстонией, система зафиксирует подобные передвижения и предоставит соответствующие данные альянсу.
В ходе прошедшего в Турции саммита лидеры стран НАТО назвали Россию «долгосрочной угрозой», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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