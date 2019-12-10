Путин назвал теракт в Беслане личной болью на всю жизнь
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) рассказал, что теракт в Беслане стал его личной болью на всю жизнь, и пообещал заняться вопросом поддержки пострадавших в нем. Об этом сообщает РИА Новости.
На заседании СПЧ был поднят вопрос отсутствия психологической помощи пострадавшим в Беслане. Президент заявил, что обязательно займется этим вопросом, поскольку эта трагедия стала личной болью для него и для каждого в стране, и дополнительная поддержка будет выделена всем нуждающимся.
Жертвами теракта, произошедшего 15 лет назад в бесланской школе №1, стали 334 человека, из них 186 детей. Людей заперли в школьном спортзале на трое суток без продуктов и воды. Многие из них погибли при штурме.
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