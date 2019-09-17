Потерявшие детей при теракте в Беслане получат надбавку к пенсии

17 сентября20:19

Правительство Северной Осетии разработало проект постановления, согласно которому людям, потерявшим детей при теракте в Беслане, будут выплачивать надбавку к пенсии.

Беслан. 15 лет трагедии

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на министра труда и социального развития Северной Осетии Бориса Хубаева, надбавка составит три тысячи рублей. Отмечается, что сейчас инициатива регионального правительства находится на согласовании. Начало ежемесячных выплат планируется с начала 2020 года.

По словам Хубаева, такое решение было принято после обращения граждан. Он добавил, что пенсии по старости сейчас получают 79 родителей, чьи дети погибли в бесланской школе.

Теракт в бесланской школе случился 1-3 сентября 2004 года в Беслане. Тогда погибло 334 человека.


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ФОТО: pxhere.com
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