Потерявшие детей при теракте в Беслане получат надбавку к пенсии

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на министра труда и социального развития Северной Осетии Бориса Хубаева, надбавка составит три тысячи рублей. Отмечается, что сейчас инициатива регионального правительства находится на согласовании. Начало ежемесячных выплат планируется с начала 2020 года.

По словам Хубаева, такое решение было принято после обращения граждан. Он добавил, что пенсии по старости сейчас получают 79 родителей, чьи дети погибли в бесланской школе.

Теракт в бесланской школе случился 1-3 сентября 2004 года в Беслане. Тогда погибло 334 человека.



