Потерявшие детей при теракте в Беслане получат надбавку к пенсии
Правительство Северной Осетии разработало проект постановления, согласно которому людям, потерявшим детей при теракте в Беслане, будут выплачивать надбавку к пенсии.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на министра труда и социального развития Северной Осетии Бориса Хубаева, надбавка составит три тысячи рублей. Отмечается, что сейчас инициатива регионального правительства находится на согласовании. Начало ежемесячных выплат планируется с начала 2020 года.
По словам Хубаева, такое решение было принято после обращения граждан. Он добавил, что пенсии по старости сейчас получают 79 родителей, чьи дети погибли в бесланской школе.
Теракт в бесланской школе случился 1-3 сентября 2004 года в Беслане. Тогда погибло 334 человека.
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