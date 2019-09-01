Беслан. 15 лет трагедии

В Северной Осетии 1 сентября началась традиционная вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1 в Беслане. Она продлится три дня.

В результате теракта погибли и скончались от ранений 334 человека, из них 186 детей. Они похоронены на кладбище, которое назвали «Город ангелов».

Напомним, террористы захватили здание школы 15 лет назад, в 2004 году. В заложниках оказались 1128 детей, их родителей и учителей.

Единственный оставшийся в живых в ходе освобождения здания школы террорист - Нурпаша Кулаев - приговорен к пожизненному лишению свободы. Наказание он отбывает срок в колонии «Полярная сова».

В начале 2000-х годов в ходе Второй чеченской кампании состоялось разделение чеченской элиты и бывших боевиков, которые перешли на сторону правительства России. Это послужило детонатором для ряда терактов, которые организовали оставшиеся боевики. Наиболее громкими стали захват театрального центра на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост», взрыв Дома Правительства в Грозном, теракт на рок-фестивале «Крылья» в Москве. С начала 2004 года чеченские террористы совершили не мене семи взрывов на территории России, в том числе в Москве.

До сих пор не ясны мотивы боевиков, избравших школу №1 в Беслане для теракта. По официальным данным, их группа из 34 человек была сформирована под руководством чеченских и международных террористов Аслана Масхадова, Шамиля Басаева и Абу Дзейта.

Боевики ворвались на торжественную линейку, посвященную Дню Знаний, и на месте убили двоих человек. Большинство заложников согнали в спортзал, некоторые оказались в тренажерном зале и душевых комнатах. Для устрашения захваченных детей и взрослых боевики стреляли в воздух, выхватывали любого, независимо от возраста, человека и угрожали расстрелом.

О теракте в бесланской школе был проинформирован президент Владимир Путин. Через час после захвата школы к зданию прибыли бойцы подразделений Центра специального назначения ФСБ России.

Террористы требовали переговоры с президентом Чечни и представителем президента России.

В первый же день прогремели взрывы, погиб 21 заложник. Боевики объяснили свои действием отсутствием реакции на их требования. Это было связано с ошибкой в номере телефона, который заложница передала представителям власти.

2 сентября террористам были предложены деньги и коридор безопасности для выезда из Осетии. Боевики ответили отказом.

В этот же день бывший президент Ингушетии Руслан Аушев смог провести личные переговоры с террористами. Их результатом стало освобождение 24 женщин с грудными детьми.

Террористы передали через Аушева требования о выводе федеральных сил из Чечни и перемирия по принципу «независимость в обмен на безопасность». Однако, дальнейшие переговоры ни к чему не привели.

На протяжении всего времени террористы не кормили и не поили заложников, запрещали им двигаться. Люди испытывали жажду, голод, не могли ходить в туалет.

К третьему дню заложники обессилели и плохо реагировали на террористов.

Утром 3 сентября произошли первые взрывы. Представители оперативного штаба не смогли добиться от террористов освобождения оставшихся заложников.

Штурм здания школы начался около 14:00 3 сентября 2004 года и продлился почти до полуночи.

Теракт в школе № 1 Беслана стал национальной трагедией для жителей Северной Осетии. Он послужил началом изменений в антитеррористической деятельности России на уровне совершенствования законодательства, а также создания дополнительных гражданских и государственных институтов: Общественной палаты РФ, Национального антитеррористического комитета.

