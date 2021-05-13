Путин назвал стрельбу в школе в Казани варварским преступлением

Президент России Владимир Путин назвал стрельбу в казанской школе страшной бедой и варварским преступлением. Об этом глава государства заявил на открытии совещания с правительством.

Он подчеркнул, что все пострадавшие получат необходимую помощь.

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«Сейчас самая главная задача — борьба за спасение жизней пострадавших. Я знаю, что среди них есть дети с очень тяжелыми ранениями. И хочу пожелать всем раненым выздоровления, передать слова поддержки их семьям», — сказал президент.

По его словам, для оказания помощи будут задействованы и ведущие федеральные клиники.

Ранее Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский на пресс-конференции в НСН рассказал, как охранникам распознать потенциального убийцу.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:СтрелокКазаньВладимир Путин
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