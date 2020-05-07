Путин назвал стратегическую задачу в период пандемии COVID-19
Обеспечение бесперебойной работы транспорта является стратегической задачей в период пандемии коронавируса. Как пишет РИА Новости, об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания по вопросам развития транспорта. Открывая его, глава государства призвал максимально сохранить инвестпрограммы компаний в транспортной отрасли. По словам российского лидера, это необходимо, «чтобы сберечь производственные связи, рабочие места специалистов, доходы граждан как в самой отрасли, так и в смежных секторах».
Кроме того, Владимир Путин отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции международный туризм фактически остановлен. В связи с этим глава государства призвал «использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма и межрегиональных перевозок».
Что касается общественного транспорта российской столицы, то, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, частота дезинфекционных работ в подземке выросла до 15 раз. Речь идет о санобработке вагонов поездов в электродепо «Красная Пресня» и станции «Белорусская» Кольцевой линии Московского метрополитена.
Отмечается, что дезинфекция в период действия режима самоизоляции проводится независимо от снижения пассажирского потока.
Градоначальник подчеркнул, что более двух тысяч сотрудников обеспечивают необходимый уровень дезинфекции. Они обязаны проводить санобработку всех инфраструктурных элементов, которые находятся в контакте с пассажирами, не менее одного раза в 1,5–2 часа, автоматы по продаже билетов 15 раз в сутки. Аэрозольная дезинфекция станций проводится каждую ночь с помощью генераторов горячего воздуха.
Отмечается, что качество обработки ежедневно контролируют санитарные врачи метрополитена, вооруженные люминометрами. По официальным данным, дезинфекция позволяет снизить риск распространения инфекции в пять и более раз.
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