Путин назвал стратегическую задачу в период пандемии COVID-19

Обеспечение бесперебойной работы транспорта является стратегической задачей в период пандемии коронавируса. Как пишет РИА Новости, об этом Владимир Путин заявил в ходе совещания по вопросам развития транспорта. Открывая его, глава государства призвал максимально сохранить инвестпрограммы компаний в транспортной отрасли. По словам российского лидера, это необходимо, «чтобы сберечь производственные связи, рабочие места специалистов, доходы граждан как в самой отрасли, так и в смежных секторах».

Кроме того, Владимир Путин отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции международный туризм фактически остановлен. В связи с этим глава государства призвал «использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма и межрегиональных перевозок».

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Что касается общественного транспорта российской столицы, то, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, частота дезинфекционных работ в подземке выросла до 15 раз. Речь идет о санобработке вагонов поездов в электродепо «Красная Пресня» и станции «Белорусская» Кольцевой линии Московского метрополитена.

Отмечается, что дезинфекция в период действия режима самоизоляции проводится независимо от снижения пассажирского потока.

Градоначальник подчеркнул, что более двух тысяч сотрудников обеспечивают необходимый уровень дезинфекции. Они обязаны проводить санобработку всех инфраструктурных элементов, которые находятся в контакте с пассажирами, не менее одного раза в 1,5–2 часа, автоматы по продаже билетов 15 раз в сутки. Аэрозольная дезинфекция станций проводится каждую ночь с помощью генераторов горячего воздуха.

Отмечается, что качество обработки ежедневно контролируют санитарные врачи метрополитена, вооруженные люминометрами. По официальным данным, дезинфекция позволяет снизить риск распространения инфекции в пять и более раз.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ТранспортКоронавирусВладимир Путин
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