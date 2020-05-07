Путин назвал стратегическую задачу в период пандемии COVID-19

Что касается общественного транспорта российской столицы, то, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, частота дезинфекционных работ в подземке выросла до 15 раз. Речь идет о санобработке вагонов поездов в электродепо «Красная Пресня» и станции «Белорусская» Кольцевой линии Московского метрополитена.

Отмечается, что дезинфекция в период действия режима самоизоляции проводится независимо от снижения пассажирского потока.

Градоначальник подчеркнул, что более двух тысяч сотрудников обеспечивают необходимый уровень дезинфекции. Они обязаны проводить санобработку всех инфраструктурных элементов, которые находятся в контакте с пассажирами, не менее одного раза в 1,5–2 часа, автоматы по продаже билетов 15 раз в сутки. Аэрозольная дезинфекция станций проводится каждую ночь с помощью генераторов горячего воздуха.

Отмечается, что качество обработки ежедневно контролируют санитарные врачи метрополитена, вооруженные люминометрами. По официальным данным, дезинфекция позволяет снизить риск распространения инфекции в пять и более раз.

