Озвучен размер штрафа за проезд в транспорте Москвы без маски
Власти российской столицы озвучили размер штрафа, который будет взиматься с граждан за нахождение в общественном транспорте без маски и перчаток. За это придётся заплатить 4 тысячи рублей, заявил руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Он также уточнил, что указом мэра Сергея Собянина будут определены конкретные зоны, места и критерии, по которым должна носиться маска. Штраф будет выписываться согласно статье 3.18.1 Кодекса об административных правонарушениях Москвы.
По словам Данчикова, носить маску надо будет непосредственно в транспорте, отмечает РИА ФАН. Пока гражданин направляется к транспорту и еще не сел в него, маска не обязательна. Такие правила начнут действовать с 12 мая, сообщил ранее Собянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru