Озвучен размер штрафа за проезд в транспорте Москвы без маски

Он также уточнил, что указом мэра Сергея Собянина будут определены конкретные зоны, места и критерии, по которым должна носиться маска. Штраф будет выписываться согласно статье 3.18.1 Кодекса об административных правонарушениях Москвы.

По словам Данчикова, носить маску надо будет непосредственно в транспорте, отмечает РИА ФАН. Пока гражданин направляется к транспорту и еще не сел в него, маска не обязательна. Такие правила начнут действовать с 12 мая, сообщил ранее Собянин.

