В Ростовской области ввели режим ЧС из-за атак ВСУ на порты

Режим ЧС регионального характера введен в Ростовской области из-за прекращения работы портов и нарушения морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь, передает ТАСС.

Согласно документу, режим ЧС действует с 18 часов 28 августа 2026 года. Чрезвычайной признана обстановка, сложившаяся с 10 июля из-за атак украинских беспилотников ВСУ на объекты логистической инфраструктуры. Это привело к скоплению значительных объемов сельскохозяйственной продукции у товаропроизводителей и создало угрозу нарушения условий жизнедеятельности людей.

В Ярославской области при атаке ВСУ погиб один человек, 27 пострадали

Границей зоны чрезвычайной ситуации определена вся территория Ростовской области. Региональному министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено организовать непрерывный мониторинг ситуации, прогнозирование ее развития и оценку социально-экономических последствий.

Ранее в Минобороны сообщили, что над Россией сбили за ночь 512 украинских дронов. Часть беспилотников была уничтожена и над территорией Ростовской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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