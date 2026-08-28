В Ростовской области ввели режим ЧС из-за атак ВСУ на порты
Режим ЧС регионального характера введен в Ростовской области из-за прекращения работы портов и нарушения морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь, передает ТАСС.
Согласно документу, режим ЧС действует с 18 часов 28 августа 2026 года. Чрезвычайной признана обстановка, сложившаяся с 10 июля из-за атак украинских беспилотников ВСУ на объекты логистической инфраструктуры. Это привело к скоплению значительных объемов сельскохозяйственной продукции у товаропроизводителей и создало угрозу нарушения условий жизнедеятельности людей.
Границей зоны чрезвычайной ситуации определена вся территория Ростовской области. Региональному министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено организовать непрерывный мониторинг ситуации, прогнозирование ее развития и оценку социально-экономических последствий.
Ранее в Минобороны сообщили, что над Россией сбили за ночь 512 украинских дронов. Часть беспилотников была уничтожена и над территорией Ростовской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Люкса нет: Почему фермерское вино в России не бывает дешевым
- Ozon превратит пункты выдачи в мини-логистические центры
- Путин назвал самый перспективный транспорт для России
- Турция и Тунис помогут: Как засуха в Европе ударит по ценам на оливковое масло
- Врач назвал причины летних отеков и способы борьбы с ними
- В Ростовской области ввели режим ЧС из-за атак ВСУ на порты
- Эксперт раскрыл главные схемы обмана школьников в интернете
- Финчер вместо Тарантино: Почему сиквел «Однажды в… Голливуде» в надежных руках
- В Подмосковье две школьницы подозреваются в убийстве мальчика
- От Франции до ЮАР: Откуда в Россию везут игристые и тихие вина