В Ростовской области ввели режим ЧС из-за атак ВСУ на порты

Режим ЧС регионального характера введен в Ростовской области из-за прекращения работы портов и нарушения морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь, передает ТАСС.

Согласно документу, режим ЧС действует с 18 часов 28 августа 2026 года. Чрезвычайной признана обстановка, сложившаяся с 10 июля из-за атак украинских беспилотников ВСУ на объекты логистической инфраструктуры. Это привело к скоплению значительных объемов сельскохозяйственной продукции у товаропроизводителей и создало угрозу нарушения условий жизнедеятельности людей.