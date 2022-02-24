«Это война за будущее»: Глава СПЧ оценил спецоперацию России на Украине
Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что начавшаяся в четверг военная спецоперация России на Украине - это не война с украинским народом, а война за будущее России.
«Это война не с украинским народом, это война за наше будущее, за нашу свободу. Это могла быть не Украина. Просто Украина как несостоявшееся государство очень удобный инструмент для реализации задач НАТО», - сказал Фадеев в четверг в ходе заседания президиума СПЧ.
По словам главы СПЧ, продвижение военной инфраструктуры НАТО на Восток – это подготовка к войне, о чем президент РФ Владимир Путин говорит уже много лет.
«Ответ Путина – уничтожение инфраструктуры НАТО на территории Украины», - отметил Фадеев.
Он добавил, что угрозу подлетного времени ракет некоторая «часть российской интеллигенции недооценивает». Фадеев напомнил, что Карибский кризис возник именно из-за этого.
«Все боевые системы России и США заточены под эти 30 минут. За 30 минут можно принять решение, мы в состоянии совершить ответный удар, и на этом держится мировая система военной стабильности. А если 4 минуты, то мы не нанесем ответного удара… Такая ситуация нарушит мировой баланс сил», - подчеркнул глава СПЧ.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.
Многие страны осудили решение Путина, призвав прекратить военную спецоперацию.
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