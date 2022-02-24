«Это война за будущее»: Глава СПЧ оценил спецоперацию России на Украине

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что начавшаяся в четверг военная спецоперация России на Украине - это не война с украинским народом, а война за будущее России.

«Это война не с украинским народом, это война за наше будущее, за нашу свободу. Это могла быть не Украина. Просто Украина как несостоявшееся государство очень удобный инструмент для реализации задач НАТО», - сказал Фадеев в четверг в ходе заседания президиума СПЧ.

По словам главы СПЧ, продвижение военной инфраструктуры НАТО на Восток – это подготовка к войне, о чем президент РФ Владимир Путин говорит уже много лет.