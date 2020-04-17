Путин назвал причину возникновения «очагов» коронавируса
Президент России Владимир Путин на совещании по перепрофилированию медицинских учреждений заявил, что очаги коронавируса возникают из-за недоработок.
«Из-за того, что что-то просмотрели, из-за того, что где-то недопроверили вовремя - вот из-за чего», - приводит слова главы государства РИА Новости.
Так Путин ответил на слова главы Башкирии Радия Хабирова о том, что вирус «бьёт по очагам». По этом причине в регионе закрыли на карантин несколько десятков учреждений, добавил Хабиров.
Ранее президент потребовал завершить работы по наращиванию коечного фонда для заболевших COVID-19 к 28 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru