Путин: Проблема коронавируса уходит в регионы

Глава государства призвал власти всех регионов быть готовыми к преодолению всех возможных сложностей, передаёт «Интерфакс». Путин также потребовал завершить работы по наращиванию коечного фонда для заболевших COVID-19 к 28 апреля.

Президент снова подчеркнул, что пик не пройден, и отметил что резервы должны быть, даже если в конечном счёте они не понадобятся: «Береженого бог бережет».

