Путин: Проблема коронавируса уходит в регионы

Москва первой столкнулась с натиском эпидемии коронавируса и с помощью своего финансового потенциала наращивает возможности системы здравоохранения, однако проблема уходит в регионы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о перепрофилировании медучреждений.

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Глава государства призвал власти всех регионов быть готовыми к преодолению всех возможных сложностей, передаёт «Интерфакс». Путин также потребовал завершить работы по наращиванию коечного фонда для заболевших COVID-19 к 28 апреля.

Президент снова подчеркнул, что пик не пройден, и отметил что резервы должны быть, даже если в конечном счёте они не понадобятся: «Береженого бог бережет».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:РегионыКоронавирусВладимир Путин
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