Путин назвал причину спецоперации на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на территории Украины создавался антироссийский анклав, который российская спецоперация обязана была ликвидировать, сообщают РИА Новости.
Об этом глава государства рассказал калининградским школьникам во время открытого урока «Разговор о важном».
«Поэтому ребята наши, которые воюют там, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию», — подчеркнул он.
Путин также отметил, что проживающие в Донбассе люди считают себя частью общего гуманитарного, культурного, языкового пространства русского мира.
Говоря о преподавании на Украине истории, он сказал, что дети из Донбасса не знали о существовании Крымского моста. Они думали, что это фейк, добавил президент РФ.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости помочь ДНР и ЛНР в восстановлении населённых пунктов.
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