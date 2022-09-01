Путин назвал причину спецоперации на Украине

Путин также отметил, что проживающие в Донбассе люди считают себя частью общего гуманитарного, культурного, языкового пространства русского мира.

Говоря о преподавании на Украине истории, он сказал, что дети из Донбасса не знали о существовании Крымского моста. Они думали, что это фейк, добавил президент РФ.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости помочь ДНР и ЛНР в восстановлении населённых пунктов.

