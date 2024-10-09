Путин назвал перспективным направлением производство российских тканей

Российский лидер Владимир Путин назвал производство ткани перспективным направлением российской промышленности. Об этом сообщило РИА Новости.

В России с 15 сентября запретили продажу непромаркированной одежды

В ходе запуска новых промышленных предприятий в российских субъектах глава государства отметил, что Россия испытывала дефицит качественных тканей в течение последних десятилетий.

Президент особо отметил наличие в России талантливых специалистов, в частности, дизайнеров.

Ранее сообщалось, что до конца 2024 года стоимость одежды российских брендов может вырасти на 22%

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:РоссияПромышленностьВладимир Путин

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