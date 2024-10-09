Путин назвал перспективным направлением производство российских тканей
9 октября 202422:00
Российский лидер Владимир Путин назвал производство ткани перспективным направлением российской промышленности. Об этом сообщило РИА Новости.
В ходе запуска новых промышленных предприятий в российских субъектах глава государства отметил, что Россия испытывала дефицит качественных тканей в течение последних десятилетий.
Президент особо отметил наличие в России талантливых специалистов, в частности, дизайнеров.
Ранее сообщалось, что до конца 2024 года стоимость одежды российских брендов может вырасти на 22%
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru