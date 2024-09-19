СМИ: Одежда российских брендов может подорожать на 22% до конца года

По данным издания, это неизбежно, поскольку себестоимость тканей с начала года выросла на 21%, фурнитура подорожала на 19%, а дополнительные материалы прибавили в цене 20%. Помимо прочего стоимость пошива также возросла в связи с ростом зарплат на 12-18%.

Аналитики отмечают, что все эти затраты будут заложены в стоимость готового товара новой коллекции российских брендов на осенне-зимний сезон.

Ранее сообщалось, что растущие инфляционные ожидания российских потребителей привели к снижению по итогам лета продаж fashion-ритейлеров на 10% по сравнению с летом 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».

