СМИ: Одежда российских брендов может подорожать на 22% до конца года
До конца 2024 года стоимость одежды российских брендов может вырасти на 22%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Fashion Factory School.
По данным издания, это неизбежно, поскольку себестоимость тканей с начала года выросла на 21%, фурнитура подорожала на 19%, а дополнительные материалы прибавили в цене 20%. Помимо прочего стоимость пошива также возросла в связи с ростом зарплат на 12-18%.
Аналитики отмечают, что все эти затраты будут заложены в стоимость готового товара новой коллекции российских брендов на осенне-зимний сезон.
Ранее сообщалось, что растущие инфляционные ожидания российских потребителей привели к снижению по итогам лета продаж fashion-ритейлеров на 10% по сравнению с летом 2023 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru