В России с 15 сентября запретили продажу непромаркированной одежды
В России с 15 сентября запретили продажу непромаркированной одежды, в силу вступило постановление правительства.
Нововведение касается таких видов товаров, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, также в перечень вошла вся верхняя одежда. Новые правила касаются и маркетплейсов.
До 14 сентября был разрешен оборот продукции, если она была произведена или привезена России до первого апреля текущего года.
Растущие инфляционные ожидания российских потребителей привели к снижению по итогам лета продаж fashion-ритейлеров на 10% по сравнению с летом 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания оборот магазинов вырос, но за счет увеличения среднего чека на 17%.
Российские бренды одежды вынужденно повысили стоимость товаров до 30%, что понизило потребительский спрос, рассказал вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов «Радиоточке НСН».
По его словам, текущая ситуация не приведет к закрытию магазинов, но может вынудить бренды переориентироваться на другую аудиторию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru