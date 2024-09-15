В России с 15 сентября запретили продажу непромаркированной одежды

В России с 15 сентября запретили продажу непромаркированной одежды, в силу вступило постановление правительства.

Нововведение касается таких видов товаров, как брюки, костюмы, юбки, платья, блейзеры, блузы и рубашки, спортивная одежда и лыжные костюмы, также в перечень вошла вся верхняя одежда. Новые правила касаются и маркетплейсов.

«Тренды не учитывают»: Одежду из КНДР назвали неинтересной для модных россиян

До 14 сентября был разрешен оборот продукции, если она была произведена или привезена России до первого апреля текущего года.

Растущие инфляционные ожидания российских потребителей привели к снижению по итогам лета продаж fashion-ритейлеров на 10% по сравнению с летом 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания оборот магазинов вырос, но за счет увеличения среднего чека на 17%.

Российские бренды одежды вынужденно повысили стоимость товаров до 30%, что понизило потребительский спрос, рассказал вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов «Радиоточке НСН».

По его словам, текущая ситуация не приведет к закрытию магазинов, но может вынудить бренды переориентироваться на другую аудиторию.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:ТорговляОдежда

Горячие новости

Все новости

партнеры