В России с 15 сентября запретили продажу непромаркированной одежды

До 14 сентября был разрешен оборот продукции, если она была произведена или привезена России до первого апреля текущего года.

Растущие инфляционные ожидания российских потребителей привели к снижению по итогам лета продаж fashion-ритейлеров на 10% по сравнению с летом 2023 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания оборот магазинов вырос, но за счет увеличения среднего чека на 17%.

Российские бренды одежды вынужденно повысили стоимость товаров до 30%, что понизило потребительский спрос, рассказал вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов «Радиоточке НСН».

По его словам, текущая ситуация не приведет к закрытию магазинов, но может вынудить бренды переориентироваться на другую аудиторию.

