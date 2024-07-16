Путин назвал Lada Aura хорошей машиной
16 июля 202412:17
Президент России Владимир Путин назвал новую Lada Aura хорошей машиной, передает Telegram-канал Shot.
Российский лидер приехал за рулем «Ауры» на церемонию открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти.
Как отметил глава государства, 60-километровую автостраду в объезд Твери вводят в эксплуатацию с опережением срока «почти на год».
Путин подчеркнул, что специалисты проделали большую работу с хорошим результатом, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru