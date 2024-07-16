Путин назвал Lada Aura хорошей машиной

Президент России Владимир Путин назвал новую Lada Aura хорошей машиной, передает Telegram-канал Shot.

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Российский лидер приехал за рулем «Ауры» на церемонию открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти.

Как отметил глава государства, 60-километровую автостраду в объезд Твери вводят в эксплуатацию с опережением срока «почти на год».

Путин подчеркнул, что специалисты проделали большую работу с хорошим результатом, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:АвтомобильВладимир Путин

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