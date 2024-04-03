Херш: ЦРУ предупредило РФ о подготовке теракта с пометкой «срочно»

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США направило России предупреждение о подготовке теракта с пометкой «срочно», сообщил в своих социальных сетях американский журналист Сеймур Херш.

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«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано «срочно» и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», - рассказал журналист со ссылкой на источник.

По его словам, предупреждение содержало информацию о нападении террористов в «краткосрочной перспективе». При этом, по данным Херша, американская разведка точно не знала, что целью атаки станет концертный зал «Крокус Сити Холл».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не планируют помогать России в сфере безопасности в связи с терактом в «Крокусе», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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