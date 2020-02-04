Путин назвал главное условие долголетия
Президент России Владимир Путин заявил, что люди, занимающиеся интеллектуальной и творческой деятельностью, отличаются увеличенной продолжительностью и качеством жизни.
Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с представителями общественности, передает РИА Новости.
«Чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится», - заявил Путин.
В качестве примера президент привел преподавателей высшей школы, у которых продолжительность жизни выше, чем у специалистов в других областях. Путин подчеркнул, что это нельзя назвать случайностью.
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