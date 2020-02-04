Путин назвал главное условие долголетия

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с представителями общественности, передает РИА Новости.

«Чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится», - заявил Путин.

В качестве примера президент привел преподавателей высшей школы, у которых продолжительность жизни выше, чем у специалистов в других областях. Путин подчеркнул, что это нельзя назвать случайностью.

