Путин назвал главное условие долголетия

4 февраля 202015:58

Президент России Владимир Путин заявил, что люди, занимающиеся интеллектуальной и творческой деятельностью, отличаются увеличенной продолжительностью и качеством жизни.

Названы продукты, улучшающие работу мозга

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с представителями общественности, передает РИА Новости.

«Чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится», - заявил Путин.

В качестве примера президент привел преподавателей высшей школы, у которых продолжительность жизни выше, чем у специалистов в других областях. Путин подчеркнул, что это нельзя назвать случайностью.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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