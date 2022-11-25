Путин назвал героями всех участников СВО на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что только сами участники спецоперации знают, насколько это сопряжено с опасностью, сообщает РИА Новости.
В ходе встречи с матерями участников СВО он отметил, что все военнослужащие ведут себя героически.
«Только они, сами ребята знают, что они герои по-настоящему. Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров... не знают, какой это труд тяжёлый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Только они это чувствуют и понимают», - подчеркнул он.
Глава государства добавил, что героическое поведение участников СВО - это заслуга их матерей.
Ранее Путин заявил, что периодически лично общается с участниками спецоперации по телефону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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