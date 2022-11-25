Путин выразил соболезнования матерям погибших на спецоперации военных

«Язык не поворачивается говорить каких-то формальных, стандартных вещах, связанных с выражением соболезнований... Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребёнка. Особенно для мамы, которой мы обязаны все появлением на свет, которая вынашивала его, выкармливала», - сказал он.

Глава государства отметил, что власти будут делать всё, чтобы женщины не чувствовали себя забытыми и «чувствовали плечо рядом с собой».

Ранее Путин заявил, что периодически лично звонит по телефону участникам спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».