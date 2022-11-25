Путин выразил соболезнования матерям погибших на спецоперации военных
Президент РФ Владимир Путин заявил, что он и всё руководство страны разделяют боль утраты с матерями военнослужащих, потерявших своего ребёнка в специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
«Язык не поворачивается говорить каких-то формальных, стандартных вещах, связанных с выражением соболезнований... Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребёнка. Особенно для мамы, которой мы обязаны все появлением на свет, которая вынашивала его, выкармливала», - сказал он.
Глава государства отметил, что власти будут делать всё, чтобы женщины не чувствовали себя забытыми и «чувствовали плечо рядом с собой».
Ранее Путин заявил, что периодически лично звонит по телефону участникам спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru