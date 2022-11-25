Путин выразил соболезнования матерям погибших на спецоперации военных

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он и всё руководство страны разделяют боль утраты с матерями военнослужащих, потерявших своего ребёнка в специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назвал освобождение Донбасса конечной целью спецоперации на Украине

«Язык не поворачивается говорить каких-то формальных, стандартных вещах, связанных с выражением соболезнований... Понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребёнка. Особенно для мамы, которой мы обязаны все появлением на свет, которая вынашивала его, выкармливала», - сказал он.

Глава государства отметил, что власти будут делать всё, чтобы женщины не чувствовали себя забытыми и «чувствовали плечо рядом с собой».

Ранее Путин заявил, что периодически лично звонит по телефону участникам спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:СпецоперацияВоеннослужащиеМатьВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры