Путин назвал фестиваль «Красная площадь» бесценным подарком для читателей
Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IX книжного фестиваля «Красная площадь» и отметил, что он является бесценным подарком для любителей чтения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Он отметил, что книга остается важнейшим источником просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, а также высокие нравственные ориентиры. Также Путин подчеркнул, что фестиваль всегда является ярким, долгожданным событием, которое собирает на главной площади Москвы литераторов, представителей издательского, библиотечного дела, а также научных и экспертных кругов.
Ранее, в апреле, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщал, что почти 60% граждан России в последние три месяца читали книги. Среди «чтецов» больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, сообщает «Радиоточка НСН».
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