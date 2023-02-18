Москвичи могут получать более 15 млн книг по единому читательскому билету
Благодаря единому читательскому билету московским читателям стало доступно около 15 млн книг, находящихся в библиотечном фонде столицы, рассказал мэр главного российского города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Документ позволяет получать нужную книгу в любой библиотеке без регистрации в каждом учреждении – все они подключены к общей информационной системе.
«На портале mos.ru можно оформить читательский билет онлайн и выбрать любую книгу в удобной локации с помощью сервиса «Библиотеки Москвы», – пояснил Собянин.
Единый читательский билет выпускается в двух форматах – электронно и палстиковом варианте. Взрослые могут привязать документ с картой москвича, а школьники — с картой «Москвенок». Такой возможностью воспользовались более 800 тысяч читателей столицы.
Ранее Собянин рассказал, что москвичи воспользовались возможностями портала mos.ru более 3 млрд раз, начиная с 2011 года. По словам градоначальника, из 400 сервисов, представленных на портале столицы, наиболее популярными технологиями стали: передача показаний приборов учёта воды и тепла; запись к врачу и получение информации из электронной медкарты, электронный дневник.
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