Экзотика вместо экономики. Россиянам предрекли бедность

«К сожалению, пока никаких кардинальных изменений в экономической политике мы не видим. Вместо этого есть ошибочное решение повысить налоги, это экзотика в условиях кризиса. Слова Путина - это пиар-ход, якобы президент в курсе. Будто виновато правительство, а не глава государства», - отметил он.



Он добавил, что людям действительно может не хватать денег на еду.

«Примерно 50-70% семей говорят о том, что им хватает денег только на еду. Видимо, у какой-то части из них даже на это не хватает. По итогам 2020 года число бедных составило 19,5 миллиона человек, это более 10% населения страны. Это люди с доходом ниже прожиточного минимума. При том, что на этот минимум нельзя жить, а можно только физиологически выживать», - сказал бывший министр.



Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун в эфире НСН рассказал, что мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы.

