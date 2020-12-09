Экзотика вместо экономики. Россиянам предрекли бедность
Бывший министр заявил в эфире НСН, что президент принимает экзотические решения в условиях кризиса, которые не способствуют улучшению экономической ситуации.
Нельзя допустить ситуацию, когда россиянам не хватает денег на еду, заявил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что во времена Советского Союза людям не хватало продуктов из-за дефицита, а сейчас может не хватать из-за отсутствия денег.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН рассказал, как относится к заявлению главы государства.
«К сожалению, пока никаких кардинальных изменений в экономической политике мы не видим. Вместо этого есть ошибочное решение повысить налоги, это экзотика в условиях кризиса. Слова Путина - это пиар-ход, якобы президент в курсе. Будто виновато правительство, а не глава государства», - отметил он.
Он добавил, что людям действительно может не хватать денег на еду.
«Примерно 50-70% семей говорят о том, что им хватает денег только на еду. Видимо, у какой-то части из них даже на это не хватает. По итогам 2020 года число бедных составило 19,5 миллиона человек, это более 10% населения страны. Это люди с доходом ниже прожиточного минимума. При том, что на этот минимум нельзя жить, а можно только физиологически выживать», - сказал бывший министр.
Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун в эфире НСН рассказал, что мир приближается к самым высоким ценам на продукты за все кризисы.
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