Путин назвал число россиян, получивших оба компонента вакцины

Президент России Владимир Путин заявил, что уже более двух миллионов граждан страны получили два компонента вакцины от коронавируса, сообщает RT.

На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» глава государства рассказал, что примерно столько же россиян получили первый укол

По словам главы государства, в России продолжают наращивать объёмы производства препаратов от коронавируса, правда существуют «проблемы с логистикой» и организацией прививочных пунктов.

Ранее Путин заявил, что имеющиеся у России вакцины эффективно работают новых штаммов COVID-19.