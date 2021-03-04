Путин назвал число россиян, получивших оба компонента вакцины

Президент России Владимир Путин заявил, что уже более двух миллионов граждан страны получили два компонента вакцины от коронавируса, сообщает RT.

На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» глава государства рассказал, что примерно столько же россиян получили первый укол

По словам главы государства, в России продолжают наращивать объёмы производства препаратов от коронавируса, правда существуют «проблемы с логистикой» и организацией прививочных пунктов.

Ранее Путин заявил, что имеющиеся у России вакцины эффективно работают новых штаммов COVID-19.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияКоронавирусВакцинацияВладимир Путин
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