Путин назвал число россиян, получивших оба компонента вакцины
Президент России Владимир Путин заявил, что уже более двух миллионов граждан страны получили два компонента вакцины от коронавируса, сообщает RT.
На встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» глава государства рассказал, что примерно столько же россиян получили первый укол
По словам главы государства, в России продолжают наращивать объёмы производства препаратов от коронавируса, правда существуют «проблемы с логистикой» и организацией прививочных пунктов.
Ранее Путин заявил, что имеющиеся у России вакцины эффективно работают новых штаммов COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru