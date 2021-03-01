Путин оценил эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что имеющиеся у РФ вакцины эффективно работают новых штаммов COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.
«Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов», - отметил глава государства
На встрече с главой Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой российский лидер поинтересовался, насколько легко использующиеся в России тест-системы выявляют вирус и зависит ли их эффективность от штамма.
Скворцова рассказала Путину, что все российские тест-системы «работают при любом штамме», и российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» хорошо действуют против них.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на разрешение использования однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт», сообщает RT. Предполагается, что препарат станет доступен в марте.
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