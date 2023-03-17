Путин назначил нового военного прокурора объединенной группировки войск

Президент Владимир Путин назначил генерал-майора юстиции Алексея Найду военным прокурором объединенной группировки войск.

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Глава государства подписал соответствующий указ в пятницу, 17 марта. Найда назначен на пятилетний срок.

Указ опубликован на портале правовой информации.

Найда ранее занимал пост военного прокурора Черноморского флота.

В начале марта президент назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева на должность замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передает НСН.

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ФОТО: скриншот видео выступления
ТЕГИ:АрмияПрокуратураВладимир Путин

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