Путин назначил нового замглавы ФСИН

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева на должность замглавы ФСИН, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа.

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Отмечается, что Гиричев занимал должность главы ФСИН по Владимирской области.

В документе также сказано, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин подписал указ о назначении Антона Герасимова заместителем главы МЧС России.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ФСИНВладимир Путин
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