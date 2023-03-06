Путин назначил нового замглавы ФСИН
6 марта 202319:51
Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Гиричева на должность замглавы ФСИН, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа.
Отмечается, что Гиричев занимал должность главы ФСИН по Владимирской области.
В документе также сказано, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин подписал указ о назначении Антона Герасимова заместителем главы МЧС России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru