Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Антона Герасимова заместителем главы МЧС России, сообщает пресс-служба Кремля.
Указ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, вступает в силу с 31 января 2023 года.
Как пишет РБК, Антон Герасимов - это сын бывшего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова. До 2015 года он занимал должность заместителя заведующего кафедрой информационной безопасности в МГТУ им. Баумана, после чего был назначен заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Яна Талбацкого заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости, сообщает RT.
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