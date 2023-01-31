Путин назначил Антона Герасимова заместителем главы МЧС РФ

Указ, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, вступает в силу с 31 января 2023 года.

Как пишет РБК, Антон Герасимов - это сын бывшего руководителя Центра информационной безопасности ФСБ Андрея Герасимова. До 2015 года он занимал должность заместителя заведующего кафедрой информационной безопасности в МГТУ им. Баумана, после чего был назначен заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Яна Талбацкого заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости, сообщает RT.

