Путин назначил нового главу следственного департамента МВД России

Предыдущий руководитель управления Александр Романов был уволен на фоне скандала вокруг его подчинённых, которые были арестованы по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном. Указ вступил в силу 9 апреля.

Ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН не исключил, что СК продолжит «копать» в Главном следственном управлении МВД.



