Путин назначил нового главу следственного департамента МВД России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Сергея Лебедева начальником следственного департамента МВД России.
Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Лебедеву присвоено специальное звание генерал-майора юстиции.
Предыдущий руководитель управления Александр Романов был уволен на фоне скандала вокруг его подчинённых, которые были арестованы по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном. Указ вступил в силу 9 апреля.
Ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН не исключил, что СК продолжит «копать» в Главном следственном управлении МВД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru