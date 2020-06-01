Путин назначил нового главу следственного департамента МВД России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Сергея Лебедева начальником следственного департамента МВД России.

Указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Лебедеву присвоено специальное звание генерал-майора юстиции.

Увольнение замглавы МВД связали с делом его подчинённых

Предыдущий руководитель управления Александр Романов был уволен на фоне скандала вокруг его подчинённых, которые были арестованы по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном. Указ вступил в силу 9 апреля.

Ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН не исключил, что СК продолжит «копать» в Главном следственном управлении МВД.


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Фото: Free Wind/Фотобанк Лори
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