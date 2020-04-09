Замглавы МВД освобожден от должности указом Путина
Генерал-полковник Александр Романов освобожден от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД. Соотвествующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале правовой информации.
Указ вступил в силу 9 апреля. Что стало причиной кадровых изменений не уточняется.
Как отмечает РИА Новости, 3 апреля были арестованы два заместителя Романова — генералы Александр Краковский и Александр Бирюков. Они обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями. Как утверждает следствие, они организовали перевод под домашний арест девелопера Худояна с целью получения вознаграждения.
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