Замглавы МВД освобожден от должности указом Путина

Генерал-полковник Александр Романов освобожден от должности заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД. Соотвествующий указ президента РФ Владимира Путина размещен на портале правовой информации.

Указ вступил в силу 9 апреля. Что стало причиной кадровых изменений не уточняется.

Как отмечает РИА Новости, 3 апреля были арестованы два заместителя Романова — генералы Александр Краковский и Александр Бирюков. Они обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями. Как утверждает следствие, они организовали перевод под домашний арест девелопера Худояна с целью получения вознаграждения.







