Увольнение замглавы МВД связали с делом его подчинённых
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН не исключил, что СК продолжит «копать» в Главном следственном управлении МВД.
Президент России Владимир Путин уволил замглавы МВД, генерал-полковника юстиции Александра Романова, возглавлявшего Следственный департамент ведомства. Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано накануне. Как отмечает ТАСС, отставка произошла на фоне ареста подчинённых Романова, обвинённых в коррупции.
Эти два факта действительно связаны, предположил в беседе с НСН глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
«Его сняли за отсутствие должного контроля за подчинёнными, как я понимаю. Потому что если бы он участвовал в этом деле, его Следственный комитет тоже задержал бы. Насчёт новых отставок не знаю — возможно, что-то произойдёт в московском главке… Я думаю, будут разбираться и с московским Главным следственным управлением. А может, и не будут - это всё на усмотрение Следственного комитета и министра», - прокомментировал он отставку Романова.
Уголовное дело было возбуждено в отношении двух заместителей Романова по материалам управления собственной безопасности МВД. Источник ТАСС утверждает, что это произошло 1 апреля, а уже на следующий день фигурантов задержали и допросили сотрудники ФСБ.
Следствие подозревает, что генерал-майоры Александр Краковский и Александр Бирюков ввели в заблуждение Романова и содействовали в переводе владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве на $10 миллионов, его дело было передано из московской полиции в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД.
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