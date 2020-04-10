Увольнение замглавы МВД связали с делом его подчинённых

Эти два факта действительно связаны, предположил в беседе с НСН глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

«Его сняли за отсутствие должного контроля за подчинёнными, как я понимаю. Потому что если бы он участвовал в этом деле, его Следственный комитет тоже задержал бы. Насчёт новых отставок не знаю — возможно, что-то произойдёт в московском главке… Я думаю, будут разбираться и с московским Главным следственным управлением. А может, и не будут - это всё на усмотрение Следственного комитета и министра», - прокомментировал он отставку Романова.

Уголовное дело было возбуждено в отношении двух заместителей Романова по материалам управления собственной безопасности МВД. Источник ТАСС утверждает, что это произошло 1 апреля, а уже на следующий день фигурантов задержали и допросили сотрудники ФСБ.

Следствие подозревает, что генерал-майоры Александр Краковский и Александр Бирюков ввели в заблуждение Романова и содействовали в переводе владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве на $10 миллионов, его дело было передано из московской полиции в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД.

