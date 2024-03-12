Путин назначил Кузьменкова заместителем директора Росгвардии
Президент Владимир Путин назначил генерал-полковника Алексея Кузьменкова замглавы Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Указом президента... Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя директора Росгвардии», — отмечается в сообщении.
Ранее Кузьменков занимал пост заместителя министра обороны и отвечал за материально-техническое обеспечение армии.
Накануне о назначении Кузьменкова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий отметил, что генерал-полковник возвращается в Росгвардию после работы в Минобороны, это свидетельствует об успешном выполнении поставленных перед ним задач, указывает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru