Путин назначил Кузьменкова заместителем директора Росгвардии

Президент Владимир Путин назначил генерал-полковника Алексея Кузьменкова замглавы Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Указом президента... Алексей Кузьменков назначен на должность заместителя директора Росгвардии», — отмечается в сообщении.

Ранее Кузьменков занимал пост заместителя министра обороны и отвечал за материально-техническое обеспечение армии.

Накануне о назначении Кузьменкова сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий отметил, что генерал-полковник возвращается в Росгвардию после работы в Минобороны, это свидетельствует об успешном выполнении поставленных перед ним задач, указывает телеканал «360».

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Фото: rosguard.gov.ru
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