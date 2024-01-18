Путин назначил Крикалева своим представителем по сотрудничеству в космосе

Этим же документом Владимир Путин отменил норму о том, что гендиректор госкорпорации «Роскосмос» автоматически становится спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса по должности.

Крикалев за свою карьеру совершил шесть космических полетов общей продолжительностью 803 дня, в том числе в составе экипажа первой постоянной экспедиции на МКС. Он один из четырех человек, которые носят звания героя Советского Союза и героя РФгероягеро.

Ранее Сергей Крикалев заявил, что в космонавтике остро стоит кадровая проблема, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



