Путин назначил Крикалева своим представителем по сотрудничеству в космосе
Герой Советского Союза и России, летчик-космонавт Сергей Крикалев назначен указом главы государства представителем президента РФ по сотрудничеству в космической сфере, сообщает ТАСС.
Этим же документом Владимир Путин отменил норму о том, что гендиректор госкорпорации «Роскосмос» автоматически становится спецпредставителем президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса по должности.
Крикалев за свою карьеру совершил шесть космических полетов общей продолжительностью 803 дня, в том числе в составе экипажа первой постоянной экспедиции на МКС. Он один из четырех человек, которые носят звания героя Советского Союза и героя РФгероягеро.
Ранее Сергей Крикалев заявил, что в космонавтике остро стоит кадровая проблема, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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