Путин назначил Кубышко заместителем министра внутренних дел
Генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Кубышко назначили на должность заместителя министра внутренних дел РФ. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, Кубышко также присвоено «специальное звание генерал-лейтенанта полиции».
Указ вступает в силу с 4 июля.
Ранее Путин подписал указ, освободив от должности замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую.
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