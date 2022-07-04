Путин назначил Кубышко заместителем министра внутренних дел

Генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Кубышко назначили на должность заместителя министра внутренних дел РФ. Как сообщает пресс-служба Кремля, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Согласно документу, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, Кубышко также присвоено «специальное звание генерал-лейтенанта полиции».

Указ вступает в силу с 4 июля.

Ранее Путин подписал указ, освободив от должности замглавы Россотрудничества Наталью Поклонскую.

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ФОТО: Kremlin.ru
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