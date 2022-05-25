Путин назначил Куренкова новым главой МЧС
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова главой МЧС РФ, сообщает в среду пресс-служба Кремля.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Куренков служил в Федеральной службе охраны.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин хорошо знает Куренкова и считает, что он наилучшим образом будет выполнять функции главы ведомства.
Прежний глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях.
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