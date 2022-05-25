Путин назначил Куренкова новым главой МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова главой МЧС РФ, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Песков: Предложенного на пост главы МЧС Куренкова президент хорошо знает

Ранее Куренков служил в Федеральной службе охраны.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин хорошо знает Куренкова и считает, что он наилучшим образом будет выполнять функции главы ведомства.

Прежний глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях.

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ФОТО: РИА Новости
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