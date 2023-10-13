Путин напомнил об ответственности перед законом после возвращения Фридмана

«Вопрос - в повeдении того или иного человека, в действиях его. Если эти дeйствия таковы, что нарушают дeйствующие законы в РФ, то, естественно, каждый должeн отвечать, где бы он ни находился - здесь или за границeй», - сказал глава государства.

Путин отметил, что если в отношении России человек вел себя аморально, то он будет это чувствовать, вернувшись обратно.

В интервью агентству Bloomberg Фридман сообщил, что переехал в Россию из Израиля из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».

