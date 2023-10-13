Путин напомнил об ответственности перед законом после возвращения Фридмана
Каждый гражданин России, где бы он ни находился, должен ответить в случае нарушения законов РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возвращении в страну бизнесмена Михаила Фридмана.
«Вопрос - в повeдении того или иного человека, в действиях его. Если эти дeйствия таковы, что нарушают дeйствующие законы в РФ, то, естественно, каждый должeн отвечать, где бы он ни находился - здесь или за границeй», - сказал глава государства.
Путин отметил, что если в отношении России человек вел себя аморально, то он будет это чувствовать, вернувшись обратно.
В интервью агентству Bloomberg Фридман сообщил, что переехал в Россию из Израиля из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
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