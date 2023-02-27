Путин наградил Сигала орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Дружбы американского актёра Стивена Сигала, сообщает пресс-служба Кремля.

Спецпредставитель МИД актер Стивен Сигал допустил смену должности

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что специальный представитель МИД РФ по гуманитарным связям с США и Японией награждён «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Ранее западные политики предложили ввести ограничения против певца Филиппа Киркорова, актёра и режиссёра Стивена Сигала, журналистки Ксении Собчак, композитора Игоря Крутого, экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, сообщает НСН.

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ФОТО: Стивен Сигал в Москве
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