Путин наградил Шаймиева орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Кремля.
В подписанном российским лидером указе говорится, что чиновник награждён «за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность».
Кроме того, глава государства направил Шаймиеву, отмечающему 85-летие, поздравительную телеграму. В ней Птуин отметил огромный вклад политика «в социально-экономическое развитие Татарстана».
«Возглавляя республику в переломную эпоху, Вы не боялись трудностей, твёрдо следовали своим убеждениям и принципам, показывали пример взвешенных, конструктивных подходов к разрешению самых сложных, острых проблем», - подчеркнул президент РФ.
Ранее Путин подписал указ о награждении патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного за вклад в сохранение духовных и культурных традиций, сообщает RT.
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