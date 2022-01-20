Путин наградил Шаймиева орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Кремля.

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В подписанном российским лидером указе говорится, что чиновник награждён «за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

Кроме того, глава государства направил Шаймиеву, отмечающему 85-летие, поздравительную телеграму. В ней Птуин отметил огромный вклад политика «в социально-экономическое развитие Татарстана».

«Возглавляя республику в переломную эпоху, Вы не боялись трудностей, твёрдо следовали своим убеждениям и принципам, показывали пример взвешенных, конструктивных подходов к разрешению самых сложных, острых проблем», - подчеркнул президент РФ.

Ранее Путин подписал указ о награждении патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного за вклад в сохранение духовных и культурных традиций, сообщает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ТатарстанНаградаВладимир Путин
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