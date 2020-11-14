Путин наградил орденом Мужества экипаж сбитого в Армении вертолета

«Президент России Владимир Путин своим Указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Грязина Владислава Сергеевича, майора Ищука Юрия Викторовича (посмертно), старшего лейтенанта Федину Романа Васильевича (посмертно)», — информирует пресс-служба Кремля.

Напомним, российский вертолет МИ-24 сбили на границе Армении и Азербайджана 9 ноября после подписания между странами мирного соглашения. Азербайджан признался, что сбил вертолет по ошибке. Президент Ильхам Алиев в ходе разговора с Владимиром Путиным пообещал расследовать инцидент и извинился. Теперь искренность официального Баку поставлена под сомнение.

Ранее бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе рассказал в эфире НСН, как правильно стоит расценивать заявления дипломатов по сбитому Ми-24.

«Внешняя политика редко учитывает мнения отдельных граждан. Она учитывает мнение государства в целом и его интересы геополитического характера. Дипломатия – это сложная наука. Не бывает такого, чтобы всем все нравилось. Людям обычно не рассказывают подробности урегулирования того или иного инцидента. Как, например, в данном случае с нашим вертолетом. Конфликт в Нагорном Карабахе – это вековая проблема. Алиев, видите, извинился. МИД отреагировал так, как надо. Нужно смотреть не на то, что говорят, а то, что получается в итоге», - подчеркнул он.

